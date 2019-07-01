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Çaycuma Kaymakamlığı’ndan şehit yakınları ve gazilere kültür gezisi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığınca ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ile gazilere Konya Kültür Turu gezisi düzenlendi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
Çaycuma Kaymakamlığı’ndan şehit yakınları ve gazilere kültür gezisi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamlığınca ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ile gazilere Konya Kültür Turu gezisi düzenlendi.


Yaklaşık 100 kişinin katıldığı gezide ilk durağı Konya oldu. Şehit yakınları ve gaziler Konya’da önce Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi ile Konya’nın tarihi ve kültür yerlerini ziyaret ettiler. Buradaki gezi bir otelde konaklama ve yemek ikramı ile devam etti. Gezinin ikinci gününde şehit yakınları ve gaziler Ankara’ya da gelerek burada ilk olarak Hacı Bayram Veli Camisi ile türbesini ziyaret etti. Ardından 1’nci ve 2’nci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Atatürk’ün ebedi istirahati olan Anıtkabir’i gezdi. Gezi programının sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.


Şehit yakınları ve gaziler, gezinin çok güzel geçtiğini, memnun kaldıkları ifade ederek Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli’ye teşekkürlerini sundular. Daha sonra grup Çaycuma’ya doğru hareket etti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
  1. kültür
  2. fotoğraf

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