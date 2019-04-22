Çaycuma ilçe protokolü koltuklarını devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çaycuma’da makamlar koltuklarını temsilen ilkokul öğrencilerine bırakıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temsili başkan olarak belirlenen öğrencilerden Berfin Gülce ÖzdalKaymakam Serkan Keçeli’nin koltuğuna oturdu. Kaymakam Keçeli, öğrencilerehediyelere dağıtarak bayramlarını kutladı. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile koltuğunu temsilen Atatürk İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Ela Okur’a devretti. Daha sonra Başkan Kantarcı yapılan projeler ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında temsili başkanla başkan yardımcılarına bilgi verdi. Öğrencilere içerisinde Çaycuma’yı tanıcı kartpostal, dergi ve broşürlerin bulunduğu birer çanta dağıttı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ilekoltuğunu 75. Yıl İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Emir Efe Savtekin’e devretti. İlçe Emniyet Müdürü Seyfi Ömer Paça’nın koltuğuna Velioğlu İlkokulu’ndan 3 öğrenci müdür ve amir ve komiser oldu. Emniyet Müdürü Nisanur Malakçı, Emniyet Amiri Ecrin Erbay, Komiser Mesut Verimbaş telsiz konuşmaları yaparak ekipleri yönlendirmeye çalıştı. Emniyet Müdürü Paça, öğrencilerin bayramını kutlayarak derslerinde başarılar diledi.