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Çaycuma ’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı davul zurna eşliğinde halaylarla kutlandı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:07
Çaycuma ’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı davul zurna eşliğinde halaylarla kutlandı.


Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanında toplanan kutlamalara Belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri(STK), dernekler, Selüloz İş ve Genel Maden İş sendikasına üye işçiler katıldı.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü açılış konuşmasını Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Gökhan Taner Günsan yaptı. İşçiler adına konuşma gerçekleştiren Selüloz İş Çaycuma Şube Başkanı Hakan Cura sözlerine şöyle devam etti:


“Geçtiğimiz yılda sizlerle beraber isteklerimiz, taleplerimizi haykırdık, sorunlarımıza çözüm istedik. Birlikte umutlarımızı tazeledik. Kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasını bile kendi üyelerine müjde olarak veriyorlar. Biz işçilerin çalışanların haksızlıklar karşısında bile yasal olanaklarını kısıtlıyorlar. İş güvencesiz ve siz çalıştırma iyice yasal hale gelmiş, bunun sonucu iş cinayetleri yüksek rakamlara gelmiştir. İşçiler kadrolu kadrosuz taşeron diye sınıflandırılamaz. Biz birlikte çalışıyoruz birlikte üretiyoruz. Biz alın teriyle geçimini sağlayan tüm çalışanların aynı hak ve sendikal güvenceyle çalışmasını istiyoruz. Kıdem tazminatlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Biz bu haklarımızı zor kazandık. Kolay vermeyeceğiz daha doğrusu hiç vermeyeceğiz. Eğer birlikte mücadele edemezsek eğer birlikte haksızlıklar karşısında boyun eğersek eğer susarsak kaybederiz" dedi.


Davul zurna eşliğinde halay çeken katılımcılar Atatürk anıtına kadar yürüdüler. Daha sonra Zonguldak merkezdeki kutlamalara katılmak üzere yola çıktılar.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:07
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