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Çaycuma Adliyesi kan bağışında destekte bulundu

Çaycuma Adliyesi ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’nin ortaklığında gönüllü kan bağış kampanyası düzenlendi.

01 Mart 2019 Cuma 16:16
Çaycuma Adliyesi kan bağışında destekte bulundu

Çaycuma Adliyesi ve Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’nin ortaklığında gönüllü kan bağış kampanyası düzenlendi.


Çaycuma Adliye binası önünde kurulan Kızılay Kan Bağış aracında hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanları ile başka kurumlarda çalışan çok sayıda kamu personeli kan bağışında bulunarak destek oldu.Cumhuriyet Savcısı Özer Uçar bağış ile ilgili şunları söyledi; “Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ülkemizdeki kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmak ve kan bağışının önemine yönelik bilinç oluşturmak amacı ile Bakanlığımızın bilgi ve görüşleri kapsamında Çaycuma Adliyesi olarak Çaycuma ilçesinde Zonguldak Kızılay Kurumu ile yapılan görüşme ve mutabakat çerçevesinde kan bağışı kampanyası düzenledik. Ülkemizde bir çok insana can olarak ulaşacak olan bu kampanyaların hızla yayılması gerektiği kanaat ve düşüncesiyle kampanyaya iştirak eden personelimiz, çevre kurum ve kuruluş çalışanları ve Çaycuma halkına ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz”dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:16
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