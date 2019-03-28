Çaybaşı, Görmez’i bağrına bastı

Çaybaşı’da yüzlerce kişiye seslenen Başkan Görmez, “5 yıl boyunca yaptığımız hizmetler ortada. Sizlerin desteği, Rabbimin de takdiri ile ikinci dönemde çok daha büyük projelere imza atacağız. Sizlere şunun sözünü veriyorum, 2023’te, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir’in en güzel ilçesi Torbalı olacak” dedi.

Mahalle mitinglerine Çaybaşı ile devam eden Cumhur İttifakı Adayı, Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, binlerce kişiye konuştu. Çaybaşı halkının yoğun ilgi gösterdiği mitingde Başkan Görmez, “2014’te beni Belediye Başkanı seçtiniz. Kısa bir süre sonra da Atilla Kaya kardeşimi milletvekili olarak Ankara’ya gönderdiniz. Torbalı’da yerel ve genel iktidar el ele verdik, gece gündüz demeden sizlere hizmet ettik. Çaybaşı’nın bizden önceki halini biliyorsunuz, bizden önceki 10 yıl boyunca Çaybaşı’ya bir tek çivi çakmadılar. Ama şimdi yolları ile aydınlatma sistemleri ile Çaybaşı tertemiz, pırıl pırıl bir mahalle oldu. Yoldan geçerken Çaybaşı’yı görenler, “ burası neresi?” diye soruyorlar. Onlara burası benim mahallem diyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal yardımlar 10 kat arttı

Torbalı’da sosyal belediyeciliği başlattıklarını Başkan Görmez, “Bu alanda da rekor kırdık, göreve geldiğimiz her yıl sosyal yardımlarımıza ikiye katlayarak devam ettik. En son bu yıl bin 800 ton yakacak yardımı yaptık. Sosyal market kurup ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kart verdik. Vakıf kurduk; yüzlerce öğrencimize burs veriyoruz. Önümüzdeki dönem okula başlayan tüm çocuklarımızın kırtasiye ihtiyacını biz karşılayacağız” dedi. Siz ne isterseniz biz onu yaparız diyen Başkan Görmez, “Çaybaşı’da kentsel dönüşüm adı altında sizleri yerlerinizden edeceklerdi. Evlerinizi yıkıp, sizleri borçlandırıp, 70-80 metrekare daireleri yüzbinlerce lira karşılığında sizlere satacaklardı. Belediyeyi devralıncasiz talep ettiniz, biz de o işi iptal ettirdik, şimdi de imar barışı ile beraber tapularınızı veriyoruz. Her seçimde arkamızda durdunuz, bizi hep birinci çıkardınız. Siz ne isterseniz onu yapmak bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

“Torbalı’da hizmet destanı yazdık”

“Biz sizlere hükümdar değil hizmetkar olduk” diyen Başkan Görmez, “5 yıllık görev süremiz içerisinde gönül belediyeciliği ile belediyenin kapılarını tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açtık. Hep birlikte el ele verdik ve Torbalı’nın en fazla hizmet üreten belediyesi olduk. Hastane getirdik, okullar yaptırdık, ilçemize kamu kurumları kazandırdık. Fetrek Projesi ile Çaybaşı başta olmak üzere bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirdik. Yaptığımız 307 proje ile Torbalı’da hizmet destanı yazdık. Önümüzdeki dönem yapacağımız projeler de hazır. Sadece şunu söylemek istiyorum, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir’in en güzel ilçesi Torbalı olacak” dedi.

“Tapularınızı Adnan Başkan verecek”

Adnan Yaşar Görmez’den önce Torbalı’da zulüm belediyeciliği yapıldığını belirten AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “Adnan Başkan göreve başlamadan önceki 10 yıl boyunca Çaybaşı’ya gelmediler, bir tane hizmet yapmadılar, sizleri hep yok saydılar, 31 Mart’ta siz de onları yok sayın. Hak ettikleri dersi sandıkta verin. İzmir’in iki Roman milletvekili var, biri Cemal Bekle, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi’nden Özcan Purçu kardeşimiz. Kılıçdaroğlu’nun adayı İsmail Uygur, Özcan Purçu kardeşimiz nezdinde tüm Roman vatandaşlarımıza hakaret etti. Buradan CHP’ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, Cemal Bekle’ye de, Özcan Purçu’ya da sahip çıkın ve sizlere hakaret eden bu İsmail Uygur’a bir tek oy bile vermeyin. İsmail Uygur gelip burada tapu lafları etmiş. Sakın ola ki Çaybaşılı vatandaşlarımız ona inanmasın. Sizin tapu sorununuzu çözecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır, Adnan Yaşar Görmez’dir” ifadelerini kullandı.

“Adnan Başkan size sahip çıktı, siz de ona sahip çıkın”

Adnan Yaşar Görmez döneminde Çaybaşı’nın belediye hizmetleri ile tanıştığını belirten Kaya, “Adnan Başkan 5 yıldır sizlere sahip çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi Adnan Başkan fakir, fukara, gariban babasıdır. Gerek sosyal yardımlar olsun, gerek kamu ve belediye hizmetleri olsun, Çaybaşı payına düşeni Adnan Başkanla alabildi, öncesinde Çaybaşı’da bir tane belediye hizmeti yoktu. Şimdi Allah nasip ederse Torbalı’ya 100 yeni fabrika getiriyoruz, Çaybaşı’nın ve Torbalı’nın gençlerine iş imkanı sağlayacağız. Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurup, bu bölgede üretim yapan çiftçilerimize, köylülerimize yüzde 60 hibe sağlayacağız. Hastanemizi araştırma hastanesi yapıp doçent ve profesör doktorlar getiriyoruz. Torbalı’ya üniversite kazandırıyoruz. Adnan Başkana sahip çıkmak Torbalı’ya sahip çıkmak demektir,Torbalı’nın geleceğine sahip çıkmak demektir” dedi.