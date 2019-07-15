Çaya uçmaktan ağaçlar kurtardı Karabük’ün Yenice ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Karabük’ün Yenice ilçesinde havanın yağışlı olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesi Satuk köyü Balıkısık mevkiinde bulunan demiryolu köprüsü çıkışında Hidayet Doruk (56) yönetimindeki 78 AS 908 plakalı otomobil, Zonguldak istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Yaklaşık 15 metre uçuruma yuvarlanan otomobilin çaya sürüklenmesini ağaçlar engellerken, kazada sürücü ile eşi Satı Doruk (47) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.