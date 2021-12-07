Çay yanına tarifler
Çayın yanında ikram edebileceğiniz tarifler...
Yerken tadından müthiş keyif alabileceğiniz dünyanın en pratik poğaça tarifi
5 Dakika Poğaçası Tarifi İçin Malzemeler
Hamuru İçin:
1adetyumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
2,5 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 paket kabartma tozu
3,5 su bardağı un
İç Harcı İçin:
1 su bardağı beyaz peynir
1/2 demet maydanoz (doğranmış)
1 adet yumurta sarısı(üzerine sürmek için)
Hazırlanışı
Derin bir karıştırma kasesinin içerisinde yumurta, sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu birleştirip güzelce karıştırın.
Ardından unu aar azar ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.
Tezgahta elinizde düzleştirdirdiğiniz hamurun içerisine ufalanmış beyaz peynir ve doğranmış maydanoz karışımından bir kaşık koyun ve yarım ay şeklinde hamuru kapatın.
Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine hazırladığınız poğaçaları dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çatal ile şekil verin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirdikten sonra çayın yanında afiyetle tüketin.
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