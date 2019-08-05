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Çay sohbetinin konusu ‘spor’ oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İbrahim Spor Merkezi’nde fitness ve pilates branşlarından yararlanan üyelerle bir araya geldi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:21
Çay sohbetinin konusu ‘spor’ oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İbrahim Spor Merkezi’nde fitness ve pilates branşlarından yararlanan üyelerle bir araya geldi. Sohbetin konusu yaşam boyu spor faaliyetleri oldu.


Kısa bir süre önce hizmete açılan ve farklı branşlarda on binlerce kişinin sportif faaliyetlerden faydalandığı İbrahim Spor Merkezi’nde yaz dönemi çalışmaları büyük bir ilgiyle devam ediyor. Basketbol badminton, temel cimnastik branşlarının yanı sıra yetişkinlere yönelik faaliyet gösterilen fitness, pilates ve aerobik branşlarında da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile üyeler, çay sohbetinde spor merkezinde yürütülen faaliyetler ve sporun bireylerin yaşam kalitesine olan olumlu etkileri üzerine sohbet gerçekleştirdi. Üyeler, kendilerine sağlanan imkanlar dolayısıyla Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler. Çay sohbetinin ardından üyeler, eğitmenleri eşliğinde çalışmalarını sürdürdüler.


Çok keyifli bir sohbet oldu


Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Nurkan, “İbrahim Spor Merkezi faaliyete girdiği günden bu yana düzenli olarak burada spor yapıyorum. Yaşam kalitemin arttığını gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Bu merkezde hocalarımız, bizlerle yakından ilgileniyorlar. Hazırladıkları özel programlarla daha olumlu sonuçlar almamızı sağlıyorlar. Fitness çalışmalarının yanı sıra tesis içerisinde yer alan masa tenisi ve satranç oyun alanlarında da mahalle sakinlerimizle tanışma ve onlarla samimi dostluklar kurma imkanı elde ediyoruz. Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesi için tesiste görevli tüm uzman personeller, büyük bir çaba sarf ediyor. İnşallah ben de düzenli olarak spor yapmayı sürdüreceğim. Tesisin mahallemize kazandırılmasında ve nitelikli bir şekilde işletilmesinde emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, bugün ziyaretimize geldi ve bu tesiste farklı branşlarda eğitim gören üyeleri ziyaret etti. Çok keyifli bir sohbet oldu. İlerleyen dönemlerde Başkanımızı da aramızda görmeyi çok isteriz. Başkanımıza birlikte spor yapma teklifinde bulunduk. Başkanımız, programı müsait olduğunda bizlere eşlik edeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:21
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