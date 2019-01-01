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Çay ocağındaki tartışmada kan aktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

01 Ocak 2019 Salı 23:24
Çay ocağındaki tartışmada kan aktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çirikpınar Mahallesi'ndeki bir çay ocağında, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada, Fethi Aksoy (38) ve Nihat K. (39) bıçaklanarak, Sami U. (54) ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılardan Fethi Aksoy ve Nihat K. 112 acil servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Aksoy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Sami U. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. 

 

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 23:24
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