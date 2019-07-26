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Çay ocağındaki "köy müzesi"

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, yöre insanın kullandığı aletlerin yanı sıra tarihi silahlar ve top mermilerinin de bulunduğu "köy müzesi", 31 yıldır ziyaretçilerin ilgisini çekiyor- Hasan ve Şeref Topal kardeşlerin, 1970 yılında açtıkları çay ocağında, o günden bu yana topladıkları eski eşyalarla oluşturdukları müzedeki ürünler, Trabzon Müze Müdürlüğünce kayıt altına alındı- Hasan Topal:- "Müzemizde yer alan eşyalardan en son kullanılanı 50 yıl öncesine ait"

26 Temmuz 2019 Cuma 11:08
Çay ocağındaki "köy müzesi"

TRABZON (AA) - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'un Düzköy ilçesinde, mahallenin çay ocağında oluşturulan ve yöre insanın kullandığı aletlerin yanı sıra tarihi silahlar ve top mermilerinin de bulunduğu müze, 31 yıldır ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Düzköy ilçesi Aykut Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve Şeref Topal kardeşler, 1970 yılında açtıkları çay ocağında, eski evlerden çıkan ve kullanılmayan bakır tabak, sini, tencere gibi mutfak eşyalarını bir araya getirmeye başladı.

Köy halkının da ilgisini çeken ve adeta hobi haline gelen koleksiyona, yıllar içerisinde top mermileri, kamalar, kılıçlar, silahlar ve saatler gibi tarihi eşyalar eklendi.

Toplanan eserleri çay ocağının duvarlarına asarak ziyaretçilerinin beğenisine sunan Topal kardeşlerin bu ilgisi, Trabzon Müze Müdürlüğü yetkililerinin de dikkatini çekti. Adına "köy müzesi" verilen çay ocağındaki araç ve gereçleri incelemek için bir süre önce mahalleye gelen yetkililer, tarihi eser niteliğindeki eşyaların tamamını numaralandırarak kayıt altına aldı.

İlgi çeken "köy müzesi"nin oluşmasında kardeşiyle birlikte öncülük etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hasan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy halkının verdiği desteğin de önemli boyutta olduğunu söyledi.

Çay ocağını 1970 yılında açtıklarını anlatan Topal, her zaman eski eşyalara ilgilerinin olduğunu belirterek, "Köyde, yıkılan eski evlerden çıkan mutfak eşyaları oluyordu. Biz topladık, zamanla insanlar da buraya getirmeye başladı. Daha sonra bunları çay ocağında sergilemeye başladık. Yıllar geçtikçe buranın varlığını bilen insanlar da tarihi ne bulduysa getirdiler ve bugünkü halini aldı." diye konuştu.

Müzede 1870 yılına ait eserlerin bulunduğuna işaret eden Topal, 1925 yılından kalma Türk Hava Kurumuna ait statlara konulan kumbaranın, ilgi çeken ürünler arasında yer aldığını vurguladı.

Topal, yaylada hayvancılık yapan köylülerin farklı ebatlarda top mermisi ve çeşitli silahlar bulduklarına değinerek, "Müzemizin bu halinden haberdar olan yetkililer buraya geldi ve incelemede bulundu. Burayı taşımak istediklerini söylediler, ancak köy halkı bunu istemeyince gerçekleşmedi. Daha sonra ise her eser kayıt altına alındı ve numaralandırıldı. Yaklaşık 300'ün üzerinde eşya, araç ve gereç var. Bundan sonra da bu müzeyi gelecek nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

- "Buranın unutulmamasını istiyoruz"

Mahallede esnaflık yapan Aydın Topal ise müzeye gelenlerin bir çoğunun şaşırdığını, yaptıkları çekimler sayesinde insanların burası hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Trabzon'da "köy müzesi" şeklinde başka bir yerin bulunmadığını anlatan Topal, "Buranın unutulmamasını istiyoruz. Verilen bir emek var ve bunun karşılığı olarak da yerli ve yabancı turistlerin buraya gelerek tarihimizde nelerin var olduğunu görmelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aykut Merkez Camisi İmam Hatibi İsmail Çil de 300'ün üzerindeki eseri tek tek inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Tarihi silahlar, kamalar, değirmenler ve saatlerin dikkat çektiğini anlatan Çil, "Ben de köyde yaşamış insanım ve burası çok ilgilimi çekti. Hepsini müsait zamanda inceledim. Çok eski ve değerli eşyalar bulunuyor. Evlerde kullanılan ve geçmiş zamanda insanlar için önemi büyük ürünler var." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:08
  1. Aykut Mahallesi
  2. Düzköy
  3. Hasan Topal
  4. köy müzesi
  5. Şeref Topal
  6. tarihi eser
  7. Trabzon

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