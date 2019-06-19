İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayın sonrası AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın kendisini çay içmeye davet ettiğini ama tarih, yer belirtilmediğini söyleyerek, "Çay davetini bekliyorum, seçim günü de dahil. Seçim günü olmadı mı anlamını yitirir. O zaman ben kendilerini Saraçhane'ye davet edeceğim, çay içmeye." dedi.

İmamoğlu, Ümraniye'de bir restoranda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz yoksa Binali Yıldırım mı?" dediğinin hatırlatılması üzerine, İmamoğlu, "Benim adım Ekrem İmamoğlu. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor. Türkiye'de Ekrem İmamoğlu’yla Sayın Binali Yıldırım ve diğer adaylarla girilecek bir seçim var. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı çok da sahada olmasa, Türkiye’nin önemli sorunlarla ilgilenmeye devam etseler, vakitlerini bu işe ayırmasalar." cevabını verdi.

Bir soru üzerine, İsmail Küçükkaya ile görüşmesine değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben kronometre tutmadım. Benim en fazla konuştuğum 2-3 dakika. En fazla 15 dakika bir arada durduk. Bilemiyorum. 15 derim, 16, 20 ölçersiniz ona bir şey diyemem. Çok itibar etmeyin. Ben o ara buhar alıyordum sesimle ilgili. En fazla 3-5 dakika, iki cümle kurduk. Çünkü neden itibar etmeyin? 'Gazeteciler benden korkuyor' diye de açıklama yapmıştı. Ben hiçbirinizin yüzünde korku görmüyorum. Gayet rahatsınız. İstediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Hatta biraz da rahatlık olduğunu görüyorum soru sorarken. Bazılarının, soruları nasıl engellediğini de biz biliyoruz. O bakımdan biz rahatız ama bu uydurma işlere itibar etmeyin. Bir de konu olacak bir şey değil. Altı ayda zor kurduk bu masayı. Ben aralıktan beri yalvarıyorum. Böyle bir masa kuralım, konuşalım. Herhalde altı ay da bunu konuşacaklar. Anlamış değilim. Bence bu stratejilerini gözden geçirmeliler."





- "Dava açacağım bir durum değil"

Ekrem İmamoğlu, Küçükkaya ile görüştüğü oteldeki görüntülerin servis edilmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine, "Biz o otelde epeyce faaliyette bulunduk. Yanılmıyorsam dört proje toplantımızı da orada yaptık. Mevki olarak İstanbul'un en merkezi yerinde olmasından ötürü, Taksim Meydanı'nın simgesel yönünden ötürü. Bir otelin gizliliği esasları üzerinden çok büyük ayıp yapmışlardır, ayıp etmişlerdir. Benim dava açacağım bir durum değil. Mesleki ahlaka aykırı bir davranışta bulunduklarını düşünüyorum." dedi.

Ortak yayın sonrası AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın kendisini çay içmeye davet ettiğini ama tarih, yer belirtilmediğini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Farkındaysanız cevap veriyorum ama rakibim hakkında yorum yapmıyorum. Aklına mı geldi, birileri işaret mi etti bilmiyorum, çaya davet etti. Çaya davet söylemeyle olmuyor. Çaya davet, 'Şuraya, şu tarihte bekliyoruz' demekle daha uygun olur. Çay davetini bekliyorum, seçim günü de dahil. Seçim günü olmadı mı anlamını yitirir. O zaman ben kendilerini Saraçhane'ye davet edeceğim, çay içmeye."