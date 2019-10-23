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Soçi toplantısında Çavuşoğlu'nun esprisi heyetleri güldürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda vardığı mutabakatın ayrıntıları açıklanmadan kısa süre önce, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a esprili bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:04
Soçi toplantısında Çavuşoğlu'nun esprisi heyetleri güldürdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda Rusya ile varılan 10 maddelik mutabakatla ilgili bilgi paylaştı. Çavuşoğlu gazetecilere, Soçi Mutabakatı maddelerini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile açıklamadan dakikalar önce heyetler arasında yaşanan esprili anların yaşandığı sohbeti de anlattı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye'yi iyi tanıdığını belirten Çavuşoğlu, "Peskov Türkiye'yi en iyi bilen insanlardan birisi. Hatta dün bir espri de yaptık. Mutabakat açıklaması öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in de bulunduğu sırada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, 'Sergey sen Türkçe'sini oku, ben Rusça'sını okuyayım.' dedim.Putin de sohbete katılarak 'Sergey'in Türkçesi daha çok iyi değil. Sözcü Peskov olsa hem Türkçe, hem Rusça, hem İngilizce yapardı.' diyerek ortamda gülüşmeler yaşanmasını sağladı. Böylece orada olmayan Peskov'un kulağını çınlattık. Sonuçta Peskov Türkiye'yi ve PKK/YPG terör örgütlerini çok iyi bilen bir isim. Türkçesi de iyi." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:04
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Soçi Mutabakatı
  3. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  4. Kremlin Sözcüsü Peskov

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