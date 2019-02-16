0553 313 94 23

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Kaşilçesinde Belediye Başkanı ve AK Parti ilçe yönetimiyle bir araya geldi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 00:35
Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Kaşilçesinde Belediye Başkanı ve AK Parti ilçe yönetimiyle bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve yaklaşık 100 aracın bulunduğu konvoy ile gece saatlerinde Kaş’a ulaştı. Çavuşoğlu, Karaoğlu ve Türel, Kaş şehir girişindeki ana kavşak güzergahında Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, AK Parti Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş , parti ilçe teşkilatı ve partililer tarafından karşılandı. Bu sırada renkli görüntüler ortaya çıktı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın katılımıyla cumartesi günü ilçede önce Kaş Belediyesi Çerçiler Parkı ve Sosyal Tesisleri, sonra Kaş Otobüs Terminali’nin açılışını gerçekleştirecek. Ardından Atatürk Bulvarı’ndaki kavşak yanında bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Ofisinin açılışını yapacak. Öğleden sonra ise Kaş’ın Ova Mahallesi’nde spor salonu temel atma törenine katılacak olan Çavuşoğlu ile beraberindekiler, Çavdır Mahallesi’ndeki sosyal tesis açılışını da gerçekleştirecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 00:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    1. S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    2. Erdoğan: İspanya seyahatinde şok oldum
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    5. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    6. CHP'de deprem: Sebebini 31 Mart'ta..
    7. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    8. Quaresma açıkladı: Hiçbir yere..
    9. Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi’nde..
    10. Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı
    11. Kılıçdaroğlu: "Siyasete kutuplaşma..
    12. Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı
    13. Bakan Albayrak: İzmir'i ülkemizin..
    14. Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı
    15. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
    16. HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı..
    17. Kurtulmuş: "Bu seçimler, Türkiye’nin..
    18. Erol Bulut:"Beşiktaş gibi bir takıma..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    20. CHP Karacabey ilçe yönetimi istifa etti
    21. Fayans çaldığı iddia edilen şahıs..
    22. "Bir Dünya Barış'ı" etkinlikleri sona..
    23. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
    24. "Cumhur İttifakı" genelgesi
    25. Pompeo'dan Nijerya başkan adaylarına..
    26. CHP Karacabey İlçe Yönetimi istifa etti
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransız..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2019
    29. Adıyaman'da inşaat malzemeleri çalan 2..
    30. MHP Milletvekili Arzum Erdem Yenice’de
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı