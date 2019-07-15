Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz telefon diplomasisi sürüyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve AB Yüksek Temsilcisi Mogherini görüşmede Doğu Akdeniz konusunu ele aldı. Bakan Çavuşoğlu, aynı konuda dün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, cuma günü de mevkidaşları Slovak Miroslav Lajcak, Kırgız Çıngız Aydarbekov, Sloven Miro Cerar, Rumen Theodor Viorel Melescanu ve Maltalı Carmelo Abela ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

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