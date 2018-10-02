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Çavuşoğlu'ndan YPG açıklaması: Artık zamanı gelmiştir!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkarılması ve yerel halka bırakılmasının zamanı gelmiştir."

02 Ekim 2018 Salı 13:26
Çavuşoğlu'ndan YPG açıklaması: Artık zamanı gelmiştir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkarılması ve yerel halka bırakılmasının zamanı gelmiştir" dedi.

Çavuşoğlu'nun sözleri, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in açıklamasının ardından geldi.

Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te ortak devriye için eğitimlerin başladığını açıklayan Mattis, Amerikan ordusunun Türk eğitmenlerle çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki aşamada Türk askerleriyle birlikte birkaç hafta sürecek bir eğitim yapılacağını ve Türkiye'deki eğitim süreci bitince ortak devriyenin başlamasını beklediklerini söylemişti.

Ortak devriyenin ay sonunda başlaması öngörülüyor.

Yol haritası Haziran'da belirlendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Haziran ayında Washington'da yaptığı görüşmelerde, Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için bir yol haritası belirlediklerini açıklamıştı.

Çavuşoğlu açıklamasında "PKK/PYD-YPG bölgeden temizlenecek ve baskı ile kentlerini terk eden Münbiçliler şehirlerine geri dönecektir. Bu işbirliği diğer bölgelerde de devam edecek" demişti.

Şu an Türk ve Amerikan askerleri Münbiç bölgesinde ayrı ayrı devriye görevi yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Haziran ayında yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye kontrolündeki bölgeleri Münbiç'ten ayıran hatta devriye nöbetlerinin koordineli ama bağımsız yürüdüğünü belirtmişti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 13:26
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. YPG
  3. Münbiç

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