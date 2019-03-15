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Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 40 Müslümanın şehit olduğu 2 camiye yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 10:36
Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin açıklama

Yeni Zelanda'da en az 40 Müslümanın şehit olduğu 2 camiye yönelik yapılan silahlı  saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Çavuşoğlu, "Bu hain saldırıda sadece faillerin değil Batı'da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:36
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Yeni Zelanda
  3. cami
  4. saldırı

YORUM YAZ

  • Erhan ŞenyuvaErhan Şenyuva44 dk önce
    Cümle Şehidlerimizin,ve Îmanla Ahirete gidenlerimize birer Fatiha.inşaallah.

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