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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vizesiz seyahat' açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor. Haksız uygulamanın kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

11 Aralık 2018 Salı 13:12
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vizesiz seyahat' açıklaması!

5. Reform Eylem Grubu toplantısında konuşan Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu, vizesiz seyahat ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun o açıklaması:

Vatandaşlarımız AB’ye vizesiz ziyareti hak ediyor. Kararlı çalışmalarımızı sürdürerek inşallah vize serbestisine geçeceğiz.

AB’de ideolojilere kurban edilmiş bir meclis var. Vatandaşlarımı vizesiz seyahati hak ediyor. Bu haksız bir uygulama. Yeni pasaportlarının AB tarafından tanımasıyla kriterler 6’a düştü. Kararlı çalışmalarımızı devam ettirerek vize serbestisini kazanacağız.

AB’den terör konusunda beklentilerimiz çok nettir. AB’nin fonlarda kesintiye gitmesi çelişkidir.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:12
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. vizesiz seyahat

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