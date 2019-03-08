Çavuşoğlu'ndan Türkiye Ermenileri Patrikvekili Ateşyan'a taziye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'a taziyelerini iletti08 Mart 2019 Cuma 15:21
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'a taziye dileklerini iletti.
Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Mutafyan'ın tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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