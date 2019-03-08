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Çavuşoğlu'ndan Türkiye Ermenileri Patrikvekili Ateşyan'a taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'a taziyelerini iletti

08 Mart 2019 Cuma 15:21
Çavuşoğlu'ndan Türkiye Ermenileri Patrikvekili Ateşyan'a taziye

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'a taziye dileklerini iletti.

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Mutafyan'ın tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.



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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:21
  1. Aram Ateşyan
  2. Mesrob Mutafyan
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Türkiye Ermenileri Patriği

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