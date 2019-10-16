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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:12
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan TBMM'de önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Suriye'de serbest ve adil çözümün yaratılması için kritik eşik aşıldı ve Anayasa komisyonu kuruldu. Türkiye çözüme desteğini artırarak sürdürecektir. Anayasa Komitesi 30 Ekim'de ilk toplantısını Cenevre'de gerçekleştirecektir.

4 bin terörist etkisiz hale getirildi

Tüm terör örgütleriyle tehditlerin kaynağında kararlıyız. Ülkemiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'yla DEAŞ ve YPG/PYD/PKK terörüyle mücadele etmiş ve bölgeyi terör örgütlerinden arındırmıştır. 4 bin teröristi etkisiz hale getirmiştir.

"Koalisyon bin 330 sivil öldürdü"

Biz tek bir sivilin burnu kanaması için arazide santim santim ilerleyerek mücadelemizi sürdürdük. Koalisyonun attığı bombalar nedeniyle bin 330 sivil ölmüştür. Türkiye olarak kararlı tutumumuzdan taviz vermedik. Terör örgütlerini taşeron olarak kullanmayı kabul etmedik.

"Tehditleri bertaraf ettik"

Fırat'ın batısından sınırlarımıza yönelik tehdidi kendi imkanlarımızla bertaraf ettik. 360 binden fazla Türkiye'den Suriyeli kardeşlerimiz geri döndü. Gereken desteği vermeyi sürdürüyoruz.

"PYD/YPG müttefiklerimizin desteğiyle büyüyor"

Fırat'ın batısında terörün beli kırılırken, Fırat'ın doğusunda PYD/YPG müttefiklerimizin desteğiyle giderek güçlenmektedir. Bazı ülke ve çevrelerin operasyonumuzdan rahatsız olmasının nedenini biliyoruz. Biz bu oyunu bozduk. Amaçları burada terör devleti kurmaktır.

"Yüzlerce saldırıya maruz kaldık"

Son iki yılda ülkemiz topraklarına ve Fırat'ın batısına yönelik yüzlerce saldırıya maruz kaldık. Sınır boyumuzda uzanan YPG/PYD tünelleriyle patlayıcı ve mühimmat değil, terörist de kaçırıldı. PYD/YPG Suriye'deki saldırılarını sürdürdü. Sivilleri katletti. Sivilleri sürgüne gönderdiler. Yüzlerce DEAŞ militanı otobüslerle tahliye edildi. Elinde tuttuğu DEAŞ'lıları Türkiye'de terör eylemi yapma karşılığında serbest bırakmakla kalmadı, ceplerine harçlık koydu. YPG/PKK'yı bazı ülkeler vekalet olarak kullanıyor ama terör örgütü DEAŞ'ı kullanıyor. Bu terör örgütü YPG/PYD palazlandıktan terörün boyutunu artırdı. Bugün Türkiye'de 350 binden fazla Kürt kardeşimiz var.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:12
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