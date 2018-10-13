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Çavuşoğlu: Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin olarak, "Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor" dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:37
Çavuşoğlu: Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz" dedi. 

Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor"

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:37
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. ABD
  4. Suudi Arabistan

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