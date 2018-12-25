Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusuna bir an önce girmede kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda Suriye'deki gelişmelere ve Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu şunları söyledi;

ABD'nin çekilmesi YPG'ye hizmet etmemeli

ABD’nin çekilmesi sonrası Suriye’deki boşluğun terör örgütleri tarafından doldurulmaması için çalışıyoruz. YPG‘nin taciz ve tehditlerinin bize yönelik artmasından sonra, Cumhurbaşkanımızın müdahale edeceğimizi açıklamasından sonra, Suriye’den ABD çekilmeye karar verdi. Şimdi bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda temaslarımızı askeri diplomatik düzeyde sürdürüyoruz.Bu kararı memnuniyetle karşıladık, ABD ile yakın diyalog içinde olacağız .ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili gelişmeler YPG'ye hizmet etmemeli.

Türkiye Suriye'ye gireceğim derse girer

Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer.

Yemen çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yemen krizi için İİT temas grubuna 10 Ocak'ta İstanbul'da toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunduklarını açıkladı.