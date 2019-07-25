Çavuşoğlu'ndan Rumen mevkidaşına tebrik telefonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Manescu'nun yeni görevini tebrik etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Ramona Manescu'yu telefonla arayarak, tebrik etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Manescu ile telefonda görüştü. Görüşmenin tebrik amaçlı olduğu bildirildi.



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