Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan peş peşe telefon görüşmesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ve Kırgız mevkidaşı Aydarbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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