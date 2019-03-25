Çavuşoğlu'ndan pasaportsuz seyahat açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile pasaportsuz seyahate ilişkin açıklamalarda bulundu.25 Mart 2019 Pazartesi 12:16
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, vize konusu ele alacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;
"Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz."
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