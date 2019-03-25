Çavuşoğlu'ndan pasaportsuz seyahat açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile pasaportsuz seyahate ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, vize konusu ele alacağı bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı; "Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz."

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