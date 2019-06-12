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Çavuşoğlu’ndan öğrencilere ‘tarih’ önerisi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesindeki diploma takdim töreninde öğrencilere tarih okumalarını önererek, "Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme." dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:46
Çavuşoğlu’ndan öğrencilere ‘tarih’ önerisi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesindeki diploma takdim töreninde, Türkiye'de gerçek anlamda eğitim için kurulan üç vakıftan bir tanesinin Hamdullah Emin Paşa Vakfı olduğunu söyledi.

Vakıf bünyesinde beş yıl önce ektikleri tohumların meyvesini bugün topladıklarına değinen Çavuşoğlu, Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

Kendisinin de 35 yıl önce Hamdullah Emin Paşa Vakfı Lisesinin ilk mezunu olduğunu aktaran Çavuşoğlu, ilk mezun olmanın avantajlarını da zorluklarını da çok iyi bildiğini dile getirdi.

Üniversitenin büyüme aşamasında bugünkü mezunların katkılarını da beklediklerini anlatan Çavuşoğlu, üniversitenin daha da büyümesi için çaba sarf edeceklerini, yeni bölümler, fakülteler açılacağını ve ilave bina yapılacağını bildirdi.

Bir üniversite kurmanın kolay olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Zordu ama başardık. Kurulan bir üniversiteyi ayakta tutmak ve büyütmek daha da zor, bunu da hep beraber başaracağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, üniversitenin kurulmasına ve bugünlere gelmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

"İnandığınız yoldan vazgeçmeyin"

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Kendilerinize bir yol çizmişsinizdir. İnandığınız yoldan vazgeçmeyin, koyduğunuz hedeften asla vazgeçmeyin. Belki ilk denemelerinizde başarılı olmayabilirsiniz ama inandığınız yolda kararlılıkla yürüyebilirseniz hedefinize mutlaka ulaşırsınız. Hiç bir zaman karamsar olmayın. Üniversitenin eğitim dili İngilizce. Öğrencilere yabancı dillerini çok iyi geliştirmelerini öneriyorum. Küresel dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmelerini ve iletişime önem vermelerini öneriyorum. Her şey insan odaklıdır. Çevrenizle ve insanlarla iyi ilişkiler kurun. Ben iyi ilişkiler kurmanın çok faydasını gördüm, hayatımın her kademesinde, en çok da siyasette gördüm. Ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın."

Kendisinin eğitimini tamamlarken babasının çiftliğinde de çalıştığına değinen Çavuşoğlu, hayatı boyunca yaptığı her işin en iyisini yapmaya çalıştığını, bunun da çok faydasını gördüğünü söyledi.

"Tarihi doğru kaynaklardan okuyalım"

Öğrencilere hayatı ciddi almalarını ancak pozitif enerjilerini de kaybetmemelerini tavsiye eden Mevlüt  Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarih okuyun, tarih bilen insanlar ülkenin geleceğine daha iyi yön veriyor. Doğru kaynaklardan okuyalım. Maalesef bizim çocukluğumuzda tarihteki birçok konular bize çok yanlış anlatıldı. Doğru kaynaklardan tarihi öğrenemedik, hep yönlendirme. O yüzden doğru kaynaklardan tarihimizi ve dünya tarihini iyi okuyalım."

Çavuşoğlu, öğrencilere spor, müzik gibi bir alanda hobi edinmelerini önerdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da ülkenin hedeflerine iyi yetişmiş genç nesillerin ulaştıracağını, gençlerin, çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:46
  1. Antalya
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
  4. öğrenciler

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