0553 313 94 23

Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "(İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek adına çaresizlikle gündem değiştirmeye çalışıyor"- "Filistinliler bir yana (Netanyahu) İsrail vatandaşlarına karşı da ayrımcılığı ve nefreti alevlendiriyor. İçler acısı ve utanç verici"

13 Mart 2019 Çarşamba 15:51
Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya tepki

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, Netanyahu'nun hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek için çaresizlikle gündem değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"@netanyahu hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarını gizlemek adına çaresizlikle gündem değiştirmeye çalışıyor. Filistinliler bir yana İsrail vatandaşlarına karşı da ayrımcılık ve nefreti alevlendiriyor. İçler acısı, utanç verici..."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:51
  1. Çavuşoğlu
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. Netanyahu
  5. tepki
  6. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’de
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    2. İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde..
    3. İsmet Yıldırım: “Millet kim, siz kim”
    4. Güder’den katılımcı belediyecilik..
    5. OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na..
    6. Fitch’ten potansiyel Türkiye büyüme..
    7. Düzce Üniversitesi Kadın Tenis Takımı..
    8. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    9. "Patates ithalat kararı fiyatların..
    10. Tahmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramını..
    11. Başkan adayı Söğücü: "Sancaktepe’deki..
    12. Başkan Fındıkoğlu, iş adamları ile bir..
    13. SANKO Okulları öğrencilerinin..
    14. Kazım Kurt’tan Amigo Orhan’a büyük vefa
    15. Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 45..
    16. Sudan’da yeni hükümet kuruldu
    17. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
    18. Spotify'dan Apple'a anti-tröst suçlaması
    19. Atıcılıkta heyecan Meksika ve..
    20. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    21. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    22. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    23. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    24. Servis aracı Kadıköy'ü savaş alanına..
    25. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    26. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    27. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    28. PKK sevici Sırrı hapiste eridi
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    30. Brezilya'da silahlı saldırı
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta