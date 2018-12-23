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Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin çok sert açıklamada bulundu.

23 Aralık 2018 Pazar 12:45
Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Binyamin) Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına Twitter'dan tepki gösterdi.

Mesajında, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembollerinden biri haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin ve tekerlekli sandalyesinde Filistin direnişine katılan ve şehit olan Fadi Abu Salah'ın fotoğraflarına yer veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 12:45
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Binyamin Netanyahu
  4. Fevzi el-Cuneydi

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