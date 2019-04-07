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Seçim 2019 Sayfası

Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya''Batı Şeria'' tepkisi

Terör Devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı ‘’Batı Şeria’’ açıklamasından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan tepki gördü.

07 Nisan 2019 Pazar 12:15
Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya''Batı Şeria'' tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batı Şeria" açıklaması nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu'nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 12:15
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  3. Batı Şeria

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