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Çavuşoğlu'ndan NATO'da diplomasi trafiği

04 Aralık 2018 Salı 21:08
Çavuşoğlu'ndan NATO'da diplomasi trafiği

BRÜKSEL (AA) - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, toplantının ilk gününde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile ayrı ayrı görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Çavuşoğlu, "Gürcistan ve Ukrayna", "Transatlantik Güvenliği" oturumları ve çalışma akşam yemeğine katıldı.

Toplantılar basına kapalı yapıldı.






Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:08
  1. Çavuşoğlu
  2. İkili Görüşme
  3. NATO

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