Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması: Sondajlarımızı sürdüreceğiz

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ziyareti vesilesiyle, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak görüşmede Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs konusuna değindiği açıklamada bulundu.

'Tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım. Ada etrafında sondajlarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır" dedi.