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Çavuşoğlu'ndan Hindistan-Pakistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'la Pakistan arasında yaşananlara ilişkin ''Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı'' dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:19
Çavuşoğlu'ndan Hindistan-Pakistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'la Pakistan arasında yaşananlara ilişkin ''Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız. Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz'' dedi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:19
  1. mevlüt çavuşoğlu
  2. hindistan
  3. pakistan

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Keşmirdeki teröristler rahat durumuyor ki. Hindistan, uçaklarla cehennemi yaşatırsa bunlara belki durulurlar.

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