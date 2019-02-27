Çavuşoğlu'ndan Hindistan-Pakistan açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'la Pakistan arasında yaşananlara ilişkin ''Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı'' dedi.27 Şubat 2019 Çarşamba 13:19
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'la Pakistan arasında yaşananlara ilişkin ''Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız. Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz'' dedi.
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