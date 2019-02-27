Çavuşoğlu'ndan Hindistan-Pakistan açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'la Pakistan arasında yaşananlara ilişkin ''Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'la Pakistan arasında yaşananlara ilişkin ''Gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı. Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız. Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz'' dedi. Ayrıntılar geliyor...

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