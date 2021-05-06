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Gündem Çavuşoğlu'ndan flaş sözler
Gündem

Çavuşoğlu'ndan flaş sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:56:00 - 2021-05-06 13:14:55

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıklamalarda bulunuyor...

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

Halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı. 1 milyon 200 bin Alman'ı ağırladık, bu sene de sürdürmeye çalışıyoruz halkımız güvenliği, turizm için önlemlerimizi aldık aşılama süreci, Almanya da biz de önemli mesafe kaydettik güvenli turizm programına ekler getirdik.

Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerin ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım.

18 mart mutabakatı tüm yönleriyle vize serbesti dahil olmak üzere gözden geçirilmeli şartsız koşulsuz tam üyelik süreci devreye sokulmalı.

(Almanya ile) İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz.

Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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