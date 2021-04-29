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Siyaset Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan ortak açıklama: Sonuç alınamadı
Siyaset

Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan ortak açıklama: Sonuç alınamadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 14:03:00 - 2021-04-29 14:36:31

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunuyor...

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Rum yönetimi lideri yeni bir vizyon getiremedi.

Egemen eşitlik tanınırsa yeni bir süreç başlayabilir.

GKRY tutumunda hiçbir değişiklik yok. Rum yönetimi lideri gündemi değiştirmek için Maraş'ın ve Ercan Havaalanının BM kontrolüne, Gazimagosa limanının da AB kontrolüne verilmesini teklif etme cüretini gösterdi.

Yeni bir süreç başlatacak ortak zemin bulunamadı.

Ersin Tatar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Eski şartlarda masaya oturmamızın bir anlamı olmayacak. Rum tarafının amacı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı.

Rum tarafı kendi isteğinin gerçekleşmesini istiyor. Egemen eşitliğe dayalı talebimizden vazgeçmeyeceğiz.

Rum Kesimi'nin amacı, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı ve anayasal değişiklikle Kıbrıslı Türklerin buna yama edilmesidir.

Eşitliğe dayalı ve eşit statü tanınmadan eski şartlarda masaya oturmamız ve resmi görüşmelere başlamamızın anlamı olmaz.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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