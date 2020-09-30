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Gündem Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:13:00 - 2020-09-30 11:53:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Ermenistan'ın uluslararası hukuka aykırı davranıyor' dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, bölgedeki gerilimin şu ana kadar diplomasi yoluyla çözülmediğini söyledi.

Azerbaycan'ın bölgedeki sorunu çözmeye gücünün yeteceğini belirten Çavuşoğlu, 'Bakü'nün kapasitesi yeterli. Tek başına bölgede baş edebilirler. Biz krizin çözümünü savunduk ama 30 yıldır sorun çözülmüyor. Adım atılmıyor. Biz kardeş olarak onların yanındayız. Onlar ne derse, nasıl isterse orada oluruz. İhtiyaç duyarlarsa buradayız' ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalar:

Biz bugüne kadar bu sorunun diplomasi yoluyla, barışçıl bir şekilde ve BM'nin kararları çerçevesinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümünü savunduk. Ama Azerbaycan'ın endişesini de çok iyi anlıyoruz. 30 yıldır bu sorun çözülmediği gibi somut bir adım da görülmedi. 30 yıldır çözülmediği gibi Ermenistan saldırganlığını sürdürüyor. Ayrıca Ermenistan Orta Doğu bölgelerinden getirdiği Ermenileri de illegal şekilde işgal ettiği topraklara yerleştiriyor. Yani bu çözümsüzlük Ermenistan'a yarıyor. Diplomasiyle çözümü için çaba sarf edilmedi.

Ateşkes olsun, doğru. Çatışmayı kimse istemez. Ama burada Ermenistan'la Azerbaycan'a eşit muamele yapılması gerekiyor. Ayrıca tek başına ateşkes sorunu çözmez. Ateşkes ve Ermenistan derhal Azerbaycan topraklarından çekilsin. Bunu da demiyorlar. Diplomasiye dönelim diyorlar, 30 yıldır çözülmedi. Önerin var mı, yok. Nasıl çözülecek bu olay?

Bunu sadece masada anlatınca sağır kulaklara hitap etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ikisini birden yürütmek sahada ve masada daha etkili oluyor.

Azerbaycan her anlamda haklı

Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si işgal edilmiş, 30 yıldır bir milyon Azerbaycanlı evlerinden şehirlerinden uzakta yaşıyor. Herkes evine dönmek istiyor ama kimse bunu görmüyor. Azerbaycan'ın isyanı bu. Azerbaycan ahlaken de hukuken de haklıdır. Tüm uluslararası toplumun da Ukrayna ve Gürcistan'da olduğu gibi Azerbaycan'ı desteklemesi gerekir.

Saha çok önemli

Uluslararası siyasette terim var. Sert güç, yumuşak güç. Biz her zaman diplomasiyi anlatırken yumuşak gücümüzü ön plana çıkarıyoruz. Ama Doğu Akdeniz'de veya Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele ederken sahada olmasanız bu mücadeleyi yapabilir misiniz? Doğu Akdeniz'de 2003'ten bu yana bizim tüm çağrılarımıza rağmen haklarımızı yok saymaya devam ettikten sonra sahada olmasak bu konularda sonuç elde edebilir miydik? Saha tamamlayıcı bir unsur. Yeri geldiği zaman çok önemli bir unsur. O nedenle sahada ve masada diyoruz. İkisini birden kullanmakta fayda var.

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