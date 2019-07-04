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Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 ve F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump Patriot için iki yıl bekletti ancak altı ay önce yanıt verdi. Son çıkıştan bu yana S-400 konusunda farklı sesler azalmaya başladı. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor" dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 ve F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

G-20 Liderler Zirvesi

G20 Türkiye'nin 2015'te Antalya'da yaptığımız zirvede gündeme getirdiği konuların devam etmesi niteliğinde önemliydi. Dünya genelindeki genel konuların dışında spesifik konular da gündeme geldi. Terörle mücadele konusunda sayın Cumhurbaşkanımız terörle mücadeledeki çifte standardı gündeme getirdi. İkili görüşmelere baktığımız zaman ikili ve genel konuları, bölgesel konuları değerlendirmemiz bakımından son derece verimli oldu.

ABD ile S-400 gerilimi

Trump'ın basının önünde ikili görüşmede bunu açıkça söylemesi bakımından önemliydi. Düzenlediği basın toplantısında da vurgulaması önemliydi. ABD'de farklı kurumlardan farklı sesler geliyor. Sayın Trump bun konunun Obama dönemi hatası olduğunu defalarca söylemiştir ama Trump iş balına geldiği zaman Patriot alma niyetimizi yazılı şekilde ABD'ye ilettik. Bize 6 ay sonra cevap geldi Bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım. Trump'ın iki senesinde de bize Patriot ile alakalı bir dönüş olmadı. Trump'ın bu açıklamasının da Kongre'yi de etkilediği görülüyor. Biz diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Biz S-400'ü alacağız. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor.

Başkanın yetkisinde olan şeyler var erteleme gibi veya CAATSA gibi Kongre'den geçen anlaşma var. Burada liste var o olabilir o olabilir. Burada net bir karar yok. Görüşüyoruz. Bizim ortak komisyon teklifi ile ortak görüş alışverişi oldu.

F-35

Trump F-35 konusunda da fikrini açık ve net söyledi. Görüşmede Trump'ın kendisi de söyledi böyle şey olur mu bir ülke ortağımız F-35'te, parasını verecek alamayacak diye. Her şey Trump'ın söylediği gibi olur olacak diye naif olmaya ve iyimser olmaya da gerek yok. Temkinliyiz.

İdlib'deki gerginlik

Saldırıları durması gerekiyor. Rusya'nın rejimi kontrol altında tutması gerekiyor.

BM'deki skandal anlaşma

BM Genel Sekreteri ile görüşeceğiz. Daimi temsilcimiz Feridun bey yazılı protestomuzu Genel Sekretere iletmiş ve kırmızı bülteni önüne koymuştur. Genel Sekreter bu şahsın kırmızı bültenle arandığını bilmiyormuş. Kırmızı bültenle aranan bir kişi nasıl olur da İsviçre'ye gidebiliyor. Washington El Kaide'nin bir yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Onu yayınlamıyorsan PKK'nın azılı teröristinin makalesini neden yayınlıyorsun? İşte bu dünyadaki terörle mücadeledeki zaafiyetin düştüğü durumun göstergesi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:31
  1. Antalya
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Türkiye
  4. ABD
  5. S-400
  6. F-35

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