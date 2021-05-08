Çavuşoğlu'ndan duyurdu: Karşılıklı anlaşmaya vardık
Türkiye, Macaristan ve Sırbistan arasında seyahat kısıtlaması karşılıklı olarak kaldırılacak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen seyahat kısıtlamasının kaldırılmasına ilişkin atılması gerekenler adımlar değerlendirildi.
Karşılıklı anlaşmaya varıldı
Yapılan açıklamada "Karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı" denildi.
Sürece ilişkin hususlar ise her ülkenin Sağlık Bakanlıkları tarafından koordine edilecek.