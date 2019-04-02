Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dünyaya çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kürsüye çıktı.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye terörün her türlüsüne karşıdır, kimi hedef alırsa alsın. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık, çoğu zaman bir biriyle iç içe. Artık Müslüman karşıtlığı daha fazla gözardı edilemez. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı insanlığın ortak sesinin duyulması şart. Uluslararası camia sorumluluktan muaf değil" dedi.

Küresel bir seferberlik ilan edilmesi çağırısı yapan Dışişleri Bakanı, "Unutmayalım ki, tek bir keşinin dahi güvende olmadığı bir dünyada, hiçbirimiz güvende olamayız" ifadesini kullandı.

"Bugün teröristlere karşı dimdik duruyor ve dünyaya şu mesajı veriyoruz; pompalamaya çalıştığınız kin, nefret, korku ve şiddet sarmalında yok olup gideceksiniz."