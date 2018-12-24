Çavuşoğlu'ndan çok sert Netanyahu açıklaması: İkisi de bebek katili
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Netanyahu huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. Terör örgütü PKK ile İsrail'in bir ortak özelliği daha var; ikisi de bebek katilidir" dedi.24 Aralık 2018 Pazartesi 12:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına cevap verdi. Çavuşoğlu, "Netanyahu huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. Terör örgütü PKK ile İsrail'in bir ortak özelliğ daha var; ikisi de bebek katilidir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
YORUM YAZ