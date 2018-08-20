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Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine saldırı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD Büyükelçiliğine yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz' dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:39
Çavuşoğlu'ndan ABD Büyükelçiliğine saldırı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine sabah saatlerinde bir araç içerisinden ateş edilmesini kınayarak olayın faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takip edileceğini bildirdi. 

Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:39
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD Büyükelçiliği
  3. Ankara Valiliği

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