Çavuşoğlu'ndan Brezilya'ya Kudüs uyarısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Brezilya'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ihtimali hakkındaki kaygılarımızı ilettik"

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo'ya, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma planına ilişkin Türkiye'nin kaygılarını iletti. DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Washington'a gelen Çavuşoğlu, toplantı öncesinde Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını belirtti. Çavuşoğlu, "Brezilya'nın Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ihtimali hakkındaki kaygılarımızı ilettik." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu'nun DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı dışında ikili temaslarda bulunması, bazı Kongre üyeleriyle görüşmesi ve Türk basın mensuplarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.



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