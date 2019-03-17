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Çavuşoğlu'ndan azınlık cemaatlerine 'Yeni Zelanda' teşekkürü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 49 Müslümanın şehit olduğu Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısından sonra Müslümanların acılarını paylaşan azınlık cemaatlerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

17 Mart 2019 Pazar 08:18
Çavuşoğlu'ndan azınlık cemaatlerine 'Yeni Zelanda' teşekkürü

Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından AA'nın "Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı" başlıklı haberini paylaşarak, "#YeniZelanda'daki hain terör saldırısından sonra Müslüman kardeşlerinin acılarını paylaşan azınlık cemaatlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesi kullandı.

"Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız"

Terörün dini, dili, ırkı, milleti olmadığını belirten Çavuşoğlu, paylaşımında "Teröre karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız." ifadesine yer verdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 Müslüman şehit olmuştu. Hem Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern hem de Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison, Christchurch kentindeki saldırıların hemen ardından yaptıkları açıklamalarda olayın terör saldırısı olduğunu bildirmişti. 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 08:18
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