Çavuşoğlu'ndan Ayasofya tepkisi: Kendi malıymış gibi davranıyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez ile görüştü.

Kritik görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Yunanistan'da Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin "Sanki kendi malıymış gibi davranıyorlar. Türk bayrağını yakmak aciz bir davranıştır. Onlar kendine yakışanı yapar. Savunma Bakanlığımız gereken açıklamayı yaptı." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İstanbul 1453'te fethedildi. Atina bunu bilmeli.

Bakan Çavuşoğlu, Selanik'teki bayrak yakma görüntülerine tepki gösterdi: "Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değil, bayrak indirme, Türk bayrağını yakma, böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Yunanları denize döktükten sonra, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onların bayrağına saygı gösterdik.

İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine ise Çavuşoğlu müdahale etti, kutsal mabed için "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı. İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler" dedi.

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