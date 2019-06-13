Çavuşoğlu'ndan Avusturya'nın yeni Dışişleri Bakanı Schallenberg'e tebrik

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'nın yeni Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'i yeni görevi dolayısıyla kutladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Schallenberg ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Schallenberg'i tebrik etti. Schallenberg, Avusturya'da eylül ayında yapılacak genel seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümete kadar halihazırdaki geçici hükümette dışişleri bakanı olarak görev yapacak.

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