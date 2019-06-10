Çavuşoğlu'dan İzlanda açıklaması! Gereken yapılacak
Bakan Çavuşoğlu, A Milli Takım'ın İzlanda Havalimanı'nda saatlerce bekletilmesine sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Milli Takımımızın İzlanda Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın' dedi.
10 Haziran 2019 Pazartesi 08:05
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