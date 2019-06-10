Çavuşoğlu'dan İzlanda açıklaması! Gereken yapılacak Bakan Çavuşoğlu, A Milli Takım'ın İzlanda Havalimanı'nda saatlerce bekletilmesine sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, 'Milli Takımımızın İzlanda Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın' dedi.

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