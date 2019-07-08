Çavuşoğlu Yunan mevkidaşını tebrik etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Nikos Dendias’ı kutladı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak atanan Nikos Dendias'ı en içten duygularla tebrik ediyorum. Uzun yıllar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) birlikte mesai yaptık. Şimdi Türk-Yunan ilişkilerini, iş birliğimizi daha ileri götürmek için birlikte çalışacağız." - Miçotakis kabinesi Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi. Başbakanlık görevini bugün selefi Aleksis Çipras'tan devralan Kiriakos Miçotakis'in kabinesinde, Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Dendias getirildi.

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