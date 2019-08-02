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Çavuşoğlu Yeni Malatyaspor kalecisine yapılan ırkçı saldırıyı kınadı

02 Ağustos 2019 Cuma 15:22
Çavuşoğlu Yeni Malatyaspor kalecisine yapılan ırkçı saldırıyı kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle'nin Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı ve 1-0 kazanarak tur atladığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Farnolle'yi aradı.

Çavuşoğlu, Farnolle ile görüşmesinde, yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.

Çavuşoğlu ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı da arayarak galibiyet için tebriklerini iletti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:22
  1. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
  2. Fabien
  3. Farnolle

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