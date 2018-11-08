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Çavuşoğlu: Müslümanlar için büyük bir başarı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Kongresi ara seçimlerinde Temsilciler Meclisine seçilen ilk Müslüman kadın üyeler Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'i Twitter hesabından tebrik ederek, 2 üyenin Amerikalı Müslümanlar için büyük bir başarıya imza attıklarını ifade etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:22
Çavuşoğlu: Müslümanlar için büyük bir başarı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından, ABD Kongresi ara seçimlerinde Temsilciler Meclisine seçilen Somali asıllı Ilhan Omar ve Filistin asıllı Rashida Tlaib'i tebrik etti.

"Müslümanlar için büyük bir başarı"

Çavuşoğlu, "Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'i ABD Kongresine seçilmelerinden dolayı tebrik ediyorum. Amerikalı Müslümanlar için büyük bir başarıya imza attılar." ifadelerini kullandı.

2000'den bu yana en fazla Müslümanın adayın yarıştığı seçimlere Michigan ve Minnesota eyaletlerinden katılan Tlaib ve Omar, "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler" olarak tarihe geçmişti. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:22
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Ilhan Omar
  3. Rashida Tlaib
  4. ABD

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