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Çavuşoğlu: "Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz"

16 Temmuz 2019 Salı 11:51
Çavuşoğlu: "Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz"
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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:51
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