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Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kaşıkçı olayını "aydınlatılması gereken bir cinayet" olarak gördüğünü, bunu siyasi bir konu olarak görmediğini söyledi.
20 Kasım 2018 Salı 23:36
Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 23:36
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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