Çavuşoğlu Türk askerinin Suriye'den çekilme şartını açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözüme inanmıyor" dedi.
30 Ağustos 2019 Cuma 11:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözüme inanmıyor" dedi.
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