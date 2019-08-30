Çavuşoğlu Türk askerinin Suriye'den çekilme şartını açıkladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözüme inanmıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak, ancak rejim siyasi çözüme inanmıyor" dedi.

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